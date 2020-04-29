Люди, о которых мы забываем

Иногда кажется, что чем больше на планете живет людей, тем меньше мы начинаем ценить человеческую жизнь.Мы видим в новостях, что где-то от каких-либо происшествий или стихийных бедствий умирают люди, но, если это непосредственно не связано с нами, то пострадавшие и погибшие люди представляются нам в виде бездушных цифр. И чем больше подобной информации мы получаем, тем меньше мы видим за цифрами людей.А ведь еще не так давно писатели-фантасты создавали для нас миры будущего, где ценность человеческой цивилизации представлял каждый ее представитель, и там, в том грядущем мире, неразрешимой дилеммой становится выбор между благом всей цивилизации и жизнью (иногда даже не самой жизнью, а только возможным риском) одного человека.Неужели мы действительно стали более безразличны? Может быть постоянное бомбардирование нашего сознания просишествиями с человеческими жертвами приводит к онемению восприятия? Или же мы не состоянии осознать такое количество людей, и для нас нет уже разницы между сотней тысяч и миллионом?Как объяснить тот факт, что житель большого мегаполиса общается с меньшим количеством людей, чем любой обитатель маленького города? Представители одного племени знали каждого своего соплеменника, и большинсто людей из соседних племен, а мы нередко даже незнакомы с соседями нашего дома.Может быть стоит нам иногда задуматься о том, что нас окружают живые люди, а не статисты кинокартины? Каждый из этих людей - отдельная вселенная, и эти вселенные могут навсегда остаться неоткрытыми, если мы будем думать, что информационные колонки расскажут нам больше о людях, чем живое общение.